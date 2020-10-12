Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
Мужчина 1993 года рождения утонул в бассейне в Чехове. По предварительным данным, днем посетитель спорткомплекса почувствовал себя нехорошо. Увидевшие это сотрудники бассейна достали мужчину из воды, сообщает передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.
Приехавшая "Скорая" уже ничего не смогла сделать. Бригада врачей констатировала смерть, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
По факту произошедшего началась проверка. В ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза.
Напомним, что ранее стало известно о смерти молодого актера. Ринат Кафиятуллин, который страдал редким генетическим заболеванием, утонул в столичном бассейне.
Провокации Вашингтона могут получить смертельную развязку
На этот раз ограничения могут быть более избирательными, чем в первый "карантин"