Обстоятельства смерти выясняются

Мужчина 1993 года рождения утонул в бассейне в Чехове. По предварительным данным, днем посетитель спорткомплекса почувствовал себя нехорошо. Увидевшие это сотрудники бассейна достали мужчину из воды, сообщает передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Приехавшая "Скорая" уже ничего не смогла сделать. Бригада врачей констатировала смерть, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

По факту произошедшего началась проверка. В ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза.

Напомним, что ранее стало известно о смерти молодого актера. Ринат Кафиятуллин, который страдал редким генетическим заболеванием, утонул в столичном бассейне.