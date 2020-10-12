В подмосковном бассейне нашли бездыханное тело мужчины

Обстоятельства смерти выясняются

Мужчина 1993 года рождения утонул в бассейне в Чехове. По предварительным данным, днем посетитель спорткомплекса почувствовал себя нехорошо. Увидевшие это сотрудники бассейна достали мужчину из воды, сообщает передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью. 

Приехавшая "Скорая" уже ничего не смогла сделать. Бригада врачей констатировала смерть, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня"

По факту произошедшего началась проверка. В ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза. 

Напомним, что ранее стало известно о смерти молодого актера. Ринат Кафиятуллин, который страдал редким генетическим заболеванием, утонул в столичном бассейне. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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