Появилось видео обыска в квартире стрелка из Бора

Дома у подозреваемого в кровавой расправе обнаружен охотничий билет

Сотрудники правоохранительных органов обыскали жилище 18-летнего россиянина, которого подозревают в стрельбе, устроенной 12 октября в селе Большеорловское Нижегородской области.

На видеоролик попали кровавые пятна в прихожей. Кадры опубликовал на своем ютуб-канале Следственный комитет РФ.

Также в ролике показана тумба, на которой лежит несколько документов. Среди них – охотничий билет.

Сообщается, что стражи порядка уже побеседовали с очевидцами кровавой бойни. Предполагаемый убийца объявлен в розыск.


Ранее в прессе появилась информация об обстреле в Нижегородской области рейсового автобуса. В результате обстрела погибли четыре человека и трое получили ранения.

Ольга ФЕДОРОВА

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