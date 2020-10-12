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Сотрудники правоохранительных органов обыскали жилище 18-летнего россиянина, которого подозревают в стрельбе, устроенной 12 октября в селе Большеорловское Нижегородской области.
На видеоролик попали кровавые пятна в прихожей. Кадры опубликовал на своем ютуб-канале Следственный комитет РФ.
Также в ролике показана тумба, на которой лежит несколько документов. Среди них – охотничий билет.
Сообщается, что стражи порядка уже побеседовали с очевидцами кровавой бойни. Предполагаемый убийца объявлен в розыск.
Ранее в прессе появилась информация об обстреле в Нижегородской области рейсового автобуса. В результате обстрела погибли четыре человека и трое получили ранения.
Провокации Вашингтона могут получить смертельную развязку
На этот раз ограничения могут быть более избирательными, чем в первый "карантин"