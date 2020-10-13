Инцидент произошел рано с утра

Здание Советского управления внутренних дел в Минске забросали коктейлями Молотова. Неизвестные пришли на место около 5 часов утра.

В результате их действий одна из бутылок отлетела в сторону служебного автобуса, который сразу же загорелся. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Оперативники устанавливают лиц, причастных к совершению преступления", – заявила она.

Сотрудники полиции, находившиеся на месте произошедшего смогли потушить огонь. Однако автобус получил сильные повреждения. Пострадавших в результате инцидента нет.