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Здание Советского управления внутренних дел в Минске забросали коктейлями Молотова. Неизвестные пришли на место около 5 часов утра.
В результате их действий одна из бутылок отлетела в сторону служебного автобуса, который сразу же загорелся. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Оперативники устанавливают лиц, причастных к совершению преступления", – заявила она.
Сотрудники полиции, находившиеся на месте произошедшего смогли потушить огонь. Однако автобус получил сильные повреждения. Пострадавших в результате инцидента нет.
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