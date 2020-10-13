В Ленинском округе вооруженные бандиты напали на москвича

Мужчину ограбили, а после попытались убить

Два преступника ограбили москвича на 360 тысяч рублей, а после выстрелили в него из пистолета. Инцидент произошел в подмосковном поселке Дрожжино.

Потерпевшим является 25-летний житель столицы. Сообщается, что бандиты подошли к молодому человеку и представились сотрудниками магазина, в котором работал москвич. Они попросили доехать с ним до работы. В какой-то момент преступники напали на парня. Под дулом пистолета он был вынужден остановить транспортное средство.

Мужчины забрали деньги потерпевшего. Позже стало известно, что было похищено 360 тысяч рублей. Желая избавиться от свидетеля, преступники выстрелили в него, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Молодого человека доставили в больницу. Бандитов же удалось поймать. Им грозит до 15 лет лишения свободы.