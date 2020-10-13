В Ленинском округе вооруженные бандиты напали на москвича

Мужчину ограбили, а после попытались убить

Два преступника ограбили москвича на 360 тысяч рублей, а после выстрелили в него из пистолета. Инцидент произошел в подмосковном поселке Дрожжино.

Потерпевшим является 25-летний житель столицы. Сообщается, что бандиты подошли к молодому человеку и представились сотрудниками магазина, в котором работал москвич. Они попросили доехать с ним до работы. В какой-то момент преступники напали на парня. Под дулом пистолета он был вынужден остановить транспортное средство.

Мужчины забрали деньги потерпевшего. Позже стало известно, что было похищено 360 тысяч рублей. Желая избавиться от свидетеля, преступники выстрелили в него, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Молодого человека доставили в больницу. Бандитов же удалось поймать. Им грозит до 15 лет лишения свободы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Неожиданная находка на Ямале принесет России миллиарды

Новое месторождение газа гарантирует потребителям стабильные поставки на долгие годы

Немцы нашли повод сохранить отношения с Россией после скандала с Навальным

Обвинения в адрес Москвы при этом утихать не будут

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1008 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей