СМИ: в Крыму солдат застрелил сослуживца

Возбуждено уголовное дело

Журналистам стало известно о трагедии в Крыму. Там, в воинской части от ранения скончался солдат.  

Об этом рассказал источник "Интерфаксу". Правоохранителм выясняют причины происшествия. Сейчас рассматриваются разные версии этого инцидента, как преднамеренное убийство, так и неосторожное обращение с оружием.

Возбуждено уголовное дело. Однако официально эта информация пока не подтверждена. Позже представитель пресс-службы Южного военного округа подтвердил РИА "Новости", что контрактник застрелил коллегу, нарушив правила обращения с оружием. Командование Черноморского флота проводит проверку. 

Полина ИВАНОВА

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