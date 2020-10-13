Возбуждено уголовное дело

Журналистам стало известно о трагедии в Крыму. Там, в воинской части от ранения скончался солдат.

Об этом рассказал источник "Интерфаксу". Правоохранителм выясняют причины происшествия. Сейчас рассматриваются разные версии этого инцидента, как преднамеренное убийство, так и неосторожное обращение с оружием.

Возбуждено уголовное дело. Однако официально эта информация пока не подтверждена. Позже представитель пресс-службы Южного военного округа подтвердил РИА "Новости", что контрактник застрелил коллегу, нарушив правила обращения с оружием. Командование Черноморского флота проводит проверку.