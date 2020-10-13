Жительницу Подольска отправили в колонию за жестокое убийство трехлетнего сына

Женщину лишили свободы на 10 лет

В Подольске вынесли обвинительный приговор 44-летней местной жительнице. Женщина, как было доказано в суде, жестоко обращалась со своим трехлетним приемным сыном.

Пресс-служба региональной прокуратуры рассказала, что в прошлом году мать избила своего ребенка, который скончался через несколько дней. Суд отправил ее в колонию общего режима на 10 лет.

Как уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", четверо других детей женщины теперь будут жить в социально-реабилитационном учреждении для несовершеннолетних. 

Полина ИВАНОВА

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