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В Подольске вынесли обвинительный приговор 44-летней местной жительнице. Женщина, как было доказано в суде, жестоко обращалась со своим трехлетним приемным сыном.
Пресс-служба региональной прокуратуры рассказала, что в прошлом году мать избила своего ребенка, который скончался через несколько дней. Суд отправил ее в колонию общего режима на 10 лет.
Как уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", четверо других детей женщины теперь будут жить в социально-реабилитационном учреждении для несовершеннолетних.
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