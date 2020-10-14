Водитель погиб

Сегодня в центре Москвы произошло страшное ДТП.

Такси пробило ограждение и упало в реку Яузу, передает РИАМО. Авария случилась на Костомаровской набережной. Водитель автомобиля скончался, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Подмосковье неизвестный набросился на таксиста и угнал его автомобиль.