В центре Москвы такси упало в реку

Водитель погиб

Сегодня в центре Москвы произошло страшное ДТП. 

Такси пробило ограждение и упало в реку Яузу, передает РИАМО. Авария случилась на Костомаровской набережной. Водитель автомобиля скончался, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Обстоятельства аварии устанавливаются. 

Ранее стало известно, что в Подмосковье неизвестный набросился на таксиста и угнал его автомобиль. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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