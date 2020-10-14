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Сегодня в центре Москвы произошло страшное ДТП.
Такси пробило ограждение и упало в реку Яузу, передает РИАМО. Авария случилась на Костомаровской набережной. Водитель автомобиля скончался, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее стало известно, что в Подмосковье неизвестный набросился на таксиста и угнал его автомобиль.
Министр считает, что пока не все потеряно