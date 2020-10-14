Подозреваемого заключили под стражу

Сегодня правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в хранении наркотиков.

Внимание полиции привлек прохожий на одной из улиц Подольска. Во время досмотра у него нашли сверток с веществом, передает ГУ МВД РФ по Московской области.

Подозреваемый оказался жителем Краснодарского края. При досмотре в его квартире были найдены двенадцать свертков с аналогичным веществом. Экспертиза доказала, что мужчина хранил героин, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сейчас на жителя Краснодарского края заведено уголовное дело. Он заключен под стражу.

Ранее в Подмосковье поймали двух мужчин с наркотиками. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.