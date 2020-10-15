У боевиков нашли огнестрельное оружие

ФСБ нарушила планы международных террористов, чья организация запрещена в РФ, которые собирались устроить серию терактов в Волгограде. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ России.

Как передает РИА "Новости", два террориста были нейтрализованы, так как оказали сопротивление сотрудникам спецслужбы, когда пытались достать из своего тайника вещи для терактов.

Специалисты изъяли из логова злоумышленников оружие, поражающие элементы к СВУ и другие предметы. Как отмечает издание URA.RU, террористы хотели устроить трагедии в общежитиях военных, на опасных производствах, а также в зданиях органов власти.