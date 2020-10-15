Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
26-летний житель Воскресенска признан виновным в убийстве своих родителей. Подсудимый получил 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в ГУ СК по региону.
Инцидент произошел еще в октябре прошлого года. Родители настаивали, чтобы молодой человек устроился на работу, из-за чего в семье вспыхнула ссора, сообщается на сайте ведомства.
В ходе конфликта осужденный нанес родным множество колото-резаных ран, от чего те скончались на месте, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Ранее сообщалось, что суд приговорил жительницу Подольска к десяти годам колонии строгого режима за убийство своего трехлетнего сына.
В ближайшее время ликвидировать бедственное положение в регионе не получится
Подвигаться под музыку любят даже первые лица мировых держав