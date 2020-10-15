Мужчина находится под стражей

Полицейские из Подмосковья задержали мужчину, который находился под подозрением в незаконном обороте наркотиков. Инцидент произошел в городе Солнечногорск.

Во время осмотра места жительства подозреваемого были обнаружены двенадцать пакетов с наркотическим веществом – героином. Общая масса партии составила около 400 граммов, передает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Следователи завели уголовное дело. Мужчину заключили под стражу, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".