У жителя Солнечногорска изъяли партию наркотиков

Мужчина находится под стражей

Полицейские из Подмосковья задержали мужчину, который находился под подозрением в незаконном обороте наркотиков. Инцидент произошел в городе Солнечногорск.

Во время осмотра места жительства подозреваемого были обнаружены двенадцать пакетов с наркотическим веществом – героином. Общая масса партии составила около 400 граммов, передает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Следователи завели уголовное дело. Мужчину заключили под стражу, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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