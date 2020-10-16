В Сети появились жуткие кадры

Сотрудников и покупателей срочно эвакуируют из ТЦ "Красный кит" в Мытищах. В здании началось сильное задымление. В Сети появилось видео, как люди бегут из здания.

Как сообщили в МЧС, сработала пожарная сигнализация. Дым появился на двух этажах торгового центра, передает РИА Новости. О пострадавших не сообщается.

Появилась информация, что спасателям уже удалось ликвидировать задымление. Об этом информагентство пишет в телеграм-канале.