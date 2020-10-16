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Сотрудников и покупателей срочно эвакуируют из ТЦ "Красный кит" в Мытищах. В здании началось сильное задымление. В Сети появилось видео, как люди бегут из здания.
Как сообщили в МЧС, сработала пожарная сигнализация. Дым появился на двух этажах торгового центра, передает РИА Новости. О пострадавших не сообщается.
Появилась информация, что спасателям уже удалось ликвидировать задымление. Об этом информагентство пишет в телеграм-канале.
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