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Юрий Ресницкий поделился с журналистами подробностями.
По словам знаменитого летчика, когда он купил авто – Toyota Land Cruiser Prado, то сразу озаботился его безопасностью. Поставил в дополнение к сигнализации блокировку коробки передач, не бросал машину где попало. Парковался только на закрытой стоянке у дома, где есть камеры.
Однако меры предосторожности не спасли. Летчик остался без транспорта – на днях, рано утром, он обнаружил, что машины на стоянке нет. Как выяснилось позже при просмотре записей с камер, внедорожник угнали в два часа ночи.
В пресс-службе областного главка МВД заверили, что ведется расследование. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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