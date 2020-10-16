Дорогой автомобиль угнали с закрытой стоянки

Юрий Ресницкий поделился с журналистами подробностями.

По словам знаменитого летчика, когда он купил авто – Toyota Land Cruiser Prado, то сразу озаботился его безопасностью. Поставил в дополнение к сигнализации блокировку коробки передач, не бросал машину где попало. Парковался только на закрытой стоянке у дома, где есть камеры.

Однако меры предосторожности не спасли. Летчик остался без транспорта – на днях, рано утром, он обнаружил, что машины на стоянке нет. Как выяснилось позже при просмотре записей с камер, внедорожник угнали в два часа ночи.

В пресс-службе областного главка МВД заверили, что ведется расследование. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня".