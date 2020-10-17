ЧП произошло после посадки воздушного судна

В Шереметьеве сегодня утром пассажирский самолет задел крылом машину, которая перевозила продукты. ЧП случилось после посадки лайнера, который прибыл из Новосибирска – во время рулежки.

На борту воздушного судна было 112 пассажиров. К счастью, обошлось без пострадавших.

Следователи начали проверку. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

"Следователи продолжают работу в аэропорту, с применением криминалистической техники осматривается воздушное судно, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий направленных на установление ущерба и всех обстоятельств произошедшего".

