В Шереметьеве пассажирский лайнер столкнулся с машиной

ЧП произошло после посадки воздушного судна

В Шереметьеве сегодня утром пассажирский самолет задел крылом машину, которая перевозила продукты. ЧП случилось после посадки лайнера, который прибыл из Новосибирска – во время рулежки.

На борту воздушного судна было 112 пассажиров. К счастью, обошлось без пострадавших. 

Следователи начали проверку. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

"Следователи продолжают работу в аэропорту, с применением криминалистической техники осматривается воздушное судно, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий направленных на установление ущерба и всех обстоятельств произошедшего". 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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