В Баренцевом море затонуло судно с людьми на борту

Три человека пропали без вести

В акватории Баренцева море произошла трагедия. Маломерное судно перевернулось и пошло на дно. На нем передвигалось 10 человек. Об этом рассказали в следственном управлении на транспорте СК РФ.

Катер "Юбилейный" около берегов Мурманской области ударилось о скалистое дно береговой линии, после чего и случилось ЧП. Как пишет РИА "Новости", все дело в том, что человек, который вел судно, нарушил правила. 

Люди оказались в воде, семерых удалось спасти, а вот судьба еще троих остается неизвестной. Их активно ищут специалисты. Правоохранители возбудили уголовное дело и начали проверку данного инцидента. 

Полина ИВАНОВА

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