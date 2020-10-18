Три человека пропали без вести

В акватории Баренцева море произошла трагедия. Маломерное судно перевернулось и пошло на дно. На нем передвигалось 10 человек. Об этом рассказали в следственном управлении на транспорте СК РФ.

Катер "Юбилейный" около берегов Мурманской области ударилось о скалистое дно береговой линии, после чего и случилось ЧП. Как пишет РИА "Новости", все дело в том, что человек, который вел судно, нарушил правила.

Люди оказались в воде, семерых удалось спасти, а вот судьба еще троих остается неизвестной. Их активно ищут специалисты. Правоохранители возбудили уголовное дело и начали проверку данного инцидента.