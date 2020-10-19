Курс рубля
- Экономисты предсказали курс рубля в случае проигрыша Трампа на выборах
- "Политический Нострадамус" предрек россиянам переход на советские зарплаты
- Доллар по 85 рублей: стоимость валюты взлетит при одном условии
637 новости
В Санкт-Петербурге перевозивший детей микроавтобус попал в аварию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.
ДТП произошло во Фрунзенском районе. Официальной информации о пострадавших пока нет. По некоторым данным, несколько человек получили ссадины и ушибы. Кадры с перевернутой "Газелью" опубликовал Life.
Другие подробности происшествия уточняются.
Для решения проблемы нужно вернуть интерес инвесторов к рублю
Последние данные Банка России о долговой нагрузке россиян вызвали шок у экспертов