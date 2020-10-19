Автобус с детьми попал в ДТП в Санкт-Петербурге - видео

"Газель" перевернулась посреди дороги

В Санкт-Петербурге перевозивший детей микроавтобус попал в аварию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.

ДТП произошло во Фрунзенском районе. Официальной информации о пострадавших пока нет. По некоторым данным, несколько человек получили ссадины и ушибы. Кадры с перевернутой "Газелью" опубликовал Life.

Другие подробности происшествия уточняются.

Карина СИРАЗОВА

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