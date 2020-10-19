Путешественницу пришлось поднимать с помощью альпинистского оборудования

Прогулка двух туристок из Москвы по склонам Дмитровского городского округа обернулась неприятностью. Одна из женщин упала с обрыва и сломала лодыжку. Об этом рассказали спасатели.

50-летняя москвичка подвернула ногу и скатилась по склону. Самостоятельно путешественница уже не смогла встать из-за сильной боли.

На помощь пришли спасатели, которые подняли женщину на носилках с помощью альпинистского оборудования. Часть пути им пришлось проделать на тракторах – обрыв был крутым, порядка 75–80 градусов, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".