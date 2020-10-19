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Мощный ураган обрушился на турецкую Анталью, в результате чего в районе Кумлуджа погиб один человек. Жертвой природной стихии оказалась местная жительница, сообщает радио Sputnik.
Отмечается, что ураган сорвал крыши многих домов, снес минарет одной из мечетей, разрушил теплицы и повалил большое количество деревьев.
Судя по обнародованному видео в соцсетях, стихию сопровождал дождь и град.
Напомним, Анталья является популярным курортом у граждан России. После открытия границ после коронавирусного карантина, только с августа по октябрь 2020 г. этот регион Турции посетили 714 008 туристов из РФ, пишет Forbes.
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