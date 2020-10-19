Популярный у россиян курорт подвергся мощнейшему урагану

Стихия срывала крыши домой, снесла минарет в мечети, погибла женщина

Мощный ураган обрушился на турецкую Анталью, в результате чего в районе Кумлуджа погиб один человек. Жертвой природной стихии оказалась местная жительница, сообщает радио Sputnik.

Отмечается, что ураган сорвал крыши многих домов, снес минарет одной из мечетей, разрушил теплицы и повалил большое количество деревьев.

Судя по обнародованному видео в соцсетях, стихию сопровождал дождь и град.

Напомним, Анталья является популярным курортом у граждан России. После открытия границ после коронавирусного карантина, только с августа по октябрь 2020 г. этот регион Турции посетили 714 008 туристов из РФ, пишет Forbes.



Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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