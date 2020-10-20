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Вся республика Тува осталась без электричества. Как сообщила мэрия Кызыла "Вконтакте", случилась авария.
"Из-за аварийного отключения с высокой стороны по 220кВ, вся республика обесточена. Идут переключения на вторую линию через Абазу Ак-Довурак-Чадан-Кызыл",
– цитирует сайт "360" заявление.
Сообщается, что электроснабжение восстановят в течение часа. К гражданам обратился глава Тувы Шолбан Кара-Оол.
"Специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика – аварийное отключение. Сейчас схему должны вернуть в прежний формат".
В соцсети он также добавил, что запасные дизельные станции включились в теплоцентралях и больницах.
Чуть позже стало известно, что электроснабжения в Туве восстановлено. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Россети.
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