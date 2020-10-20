Гендиректор "Деда Мороза" разбился около Великого Устюга

Всего в катастрофе погибли двое

Частный вертолет рухнул в реку Сухона в Вологодской области, неподалеку от населенного пункта Бобровское. Двое человек, которые находились на борту, не выжили. 

Как сообщает "Интерфакс", вертолет летел по маршруту Вологда – Великий Устюг. Что стало причиной крушения устанавливают следователи. 

Журналисты сообщают, что при аварии погиб гендиректор компании "Дед Мороз" – вотчины Деда Мороза в Великом Устюге, Андрей Геркулесов. По одной из версий, он тестировал новый туристический маршрут для зимних туров вместе с акционером компании "Аэросоюз". Однако, как пишет издание "Подъем", на борту была девушка 1993 года рождения, которая не была сотрудницей компании. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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