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Частный вертолет рухнул в реку Сухона в Вологодской области, неподалеку от населенного пункта Бобровское. Двое человек, которые находились на борту, не выжили.
Как сообщает "Интерфакс", вертолет летел по маршруту Вологда – Великий Устюг. Что стало причиной крушения устанавливают следователи.
Журналисты сообщают, что при аварии погиб гендиректор компании "Дед Мороз" – вотчины Деда Мороза в Великом Устюге, Андрей Геркулесов. По одной из версий, он тестировал новый туристический маршрут для зимних туров вместе с акционером компании "Аэросоюз". Однако, как пишет издание "Подъем", на борту была девушка 1993 года рождения, которая не была сотрудницей компании.
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