Грабителей украшений на 8 миллионов рублей задержали в Щелково

Они вскрывали замки в квартирах

Полиция задержала двоих мужчин, похитивших деньги и украшения на 8 миллионов рублей. Инцидент произошел в подмосковном городе Щелково.

Преступники вскрыли замок одной из жилых квартир и проникли внутрь. Мужчинам удалось беспрепятственно вынести денежные средства и драгоценности, передает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Поймать грабителей помогли камеры видеонаблюдения, установленные при входе в подъезд. Подозреваемыми оказались жители Ногинска. В местах их проживания обнаружили похищенное.

Злоумышленников арестовали. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Американцы подтвердили уничтожение российских ИВЛ

В Вашингтоне уверяют, что аппараты ни разу не использовались

США вводят новые санкции в отношении "Северного потока-2"

Они коснутся компаний, которые помогут достроить трубопровод

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей