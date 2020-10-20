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Полиция задержала двоих мужчин, похитивших деньги и украшения на 8 миллионов рублей. Инцидент произошел в подмосковном городе Щелково.
Преступники вскрыли замок одной из жилых квартир и проникли внутрь. Мужчинам удалось беспрепятственно вынести денежные средства и драгоценности, передает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
Поймать грабителей помогли камеры видеонаблюдения, установленные при входе в подъезд. Подозреваемыми оказались жители Ногинска. В местах их проживания обнаружили похищенное.
Злоумышленников арестовали. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
В Вашингтоне уверяют, что аппараты ни разу не использовались
Они коснутся компаний, которые помогут достроить трубопровод