Они вскрывали замки в квартирах

Полиция задержала двоих мужчин, похитивших деньги и украшения на 8 миллионов рублей. Инцидент произошел в подмосковном городе Щелково.

Преступники вскрыли замок одной из жилых квартир и проникли внутрь. Мужчинам удалось беспрепятственно вынести денежные средства и драгоценности, передает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Поймать грабителей помогли камеры видеонаблюдения, установленные при входе в подъезд. Подозреваемыми оказались жители Ногинска. В местах их проживания обнаружили похищенное.

Злоумышленников арестовали. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".