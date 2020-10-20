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В Красногорске мужчина выпал из окна, когда протирал стекла. Подробностями поделился хирург-ортопед Сергей Косарев, который спас пострадавшего.
Житель Подмосковья упал с шестого этажа и получил множество переломов, в том числе и открытых. Врачи буквально собирали мужчину по кусочкам, и операции оказались успешными – теперь он даже ходит самостоятельно.
"Я думаю, что если бы это случилось лет 20 назад, я бы остался инвалидом навсегда. На себе испытал все чудеса современной медицины",
– рассказал о происшествии сам мужчина, поблагодарив врачей, в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
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