Подросток был заядлым любителем экспедиций в районы ведения боев

Телеканал "Звезда" опубликовал первые кадры с места трагедии в подмосковной Лобне, где погиб 15-летний школьник в результате неосторожного обращения с боеприпасом времен Великой Отечественной войны.

На кадрах видны машины оперативных служб и правоохранители у детско-юношеского центра "Созвездие", где и случилось ЧП. Сейчас там продолжаются следственно-оперативные мероприятия, назначена прокурорская проверка.

Юноша был воспитанником военно-патриотического кружка и большим любителем экспедиций в места ведения боев, сообщила одна из его знакомых.

По одной из версий, мальчик погиб во время действий с очередным военным "трофеем", который он собирался показать педагогу.