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Телеканал "Звезда" опубликовал первые кадры с места трагедии в подмосковной Лобне, где погиб 15-летний школьник в результате неосторожного обращения с боеприпасом времен Великой Отечественной войны.
На кадрах видны машины оперативных служб и правоохранители у детско-юношеского центра "Созвездие", где и случилось ЧП. Сейчас там продолжаются следственно-оперативные мероприятия, назначена прокурорская проверка.
Юноша был воспитанником военно-патриотического кружка и большим любителем экспедиций в места ведения боев, сообщила одна из его знакомых.
По одной из версий, мальчик погиб во время действий с очередным военным "трофеем", который он собирался показать педагогу.
В Вашингтоне уверяют, что аппараты ни разу не использовались
Они коснутся компаний, которые помогут достроить трубопровод