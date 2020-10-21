После гибели ребенка от снаряда задержали директора детского центра в Лобне

Вместе с педагогом их подозревают в незаконном обороте оружия

Правоохранители задержали директора центра дополнительного образования, в котором накануне из-за взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны погиб ребенок. Также следователи задержали и педагога, которому предположительно 14-летний подросток собирался показать найденное им оружие. 

"Они подозреваются в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка", – указывается в сообщении СК. 

Напомним, вечером 20 октября подросток принес в центр снаряд, решив самостоятельно его разобрать – взрослых рядом не было. В результате взрыва один из осколков повредил ребенку бедренную артерию. Он скончался на месте. Разрушений и пожара здания не было выявлено. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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