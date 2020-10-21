Курс рубля
- Экономисты предсказали курс рубля в случае проигрыша Трампа на выборах
- "Политический Нострадамус" предрек россиянам переход на советские зарплаты
- Доллар по 85 рублей: стоимость валюты взлетит при одном условии
638 новости
Во время планового учебно-тренировочного полета в Хабаровской области упал истребитель Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Летчики, которые находились на борту, успели катапультироваться из кабины до столкновения самолета с землей, передает "Интерфакс". Их жизни сейчас ничего не угрожает.
В ведомстве уточнили, что учебный полет выполнялся без боекомплекта. Истребитель приземлился на равнину, никаких повреждений на земле не обнаружено. Сам же самолет после столкновения с землей взорвался и сгорел.
По предварительным данным, причиной крушения Су-34 считают отказ техники.
Для этого должны быть соблюдены несколько условий
Варшава планирует действовать по примеру Прибалтики