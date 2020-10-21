Истребитель Су-34 разбился под Хабаровском

Инцидент произошел во время учебного полета

Во время планового учебно-тренировочного полета в Хабаровской области упал истребитель Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Летчики, которые находились на борту, успели катапультироваться из кабины до столкновения самолета с землей, передает "Интерфакс". Их жизни сейчас ничего не угрожает.

В ведомстве уточнили, что учебный полет выполнялся без боекомплекта. Истребитель приземлился на равнину, никаких повреждений на земле не обнаружено. Сам же самолет после столкновения с землей взорвался и сгорел.

По предварительным данным, причиной крушения Су-34 считают отказ техники. 

Анна СОРОКИНА

Ответить:

новости партнеров

По 10 тысяч рублей: россиянам выплатят новое пособие на фоне пандемии - СМИ

Для этого должны быть соблюдены несколько условий

Польша вытеснит украинцев из Львовской области через суд - эксперт

Варшава планирует действовать по примеру Прибалтики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей