Инцидент произошел во время учебного полета

Во время планового учебно-тренировочного полета в Хабаровской области упал истребитель Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Летчики, которые находились на борту, успели катапультироваться из кабины до столкновения самолета с землей, передает "Интерфакс". Их жизни сейчас ничего не угрожает.

В ведомстве уточнили, что учебный полет выполнялся без боекомплекта. Истребитель приземлился на равнину, никаких повреждений на земле не обнаружено. Сам же самолет после столкновения с землей взорвался и сгорел.

По предварительным данным, причиной крушения Су-34 считают отказ техники.