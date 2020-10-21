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В грузинском городе Зугдиди было захвачено отделение государственного банка. По предварительной информации, нападавших может быть двое, один из них вооружен автоматом и гранатой.
О произошедшем сообщил портал "Грузия Онлайн".
Как пишет RT, сотрудников банка держат в заложниках. Один из них успел нажать на тревожную кнопку. На месте работают правоохранители.
По информации РИА "Новости" на 15.00 мск, нападавшие отпустили пожилых заложников. Еще несколько человек сбежали из банка по пожарной лестнице и через крышу.
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