В Грузии мужчина напал на банк с гранатой - СМИ

Сотрудников держат в заложниках

В грузинском городе Зугдиди было захвачено отделение государственного банка. По предварительной информации, нападавших может быть двое, один из них вооружен автоматом и гранатой. 

О произошедшем сообщил портал "Грузия Онлайн". 

Как пишет RT, сотрудников банка держат в заложниках. Один из них успел нажать на тревожную кнопку. На месте работают правоохранители. 

По информации РИА "Новости" на 15.00 мск, нападавшие отпустили пожилых заложников. Еще несколько человек сбежали из банка по пожарной лестнице и через крышу.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

По 10 тысяч рублей: россиянам выплатят новое пособие на фоне пандемии - СМИ

Для этого должны быть соблюдены несколько условий

Станет в три раза хуже: озвучен ужасающий прогноз по коронавирусу на 2021 год

Пик заболеваемости придется на декабрь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1039 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей