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В подмосковном Орехово-Зуево мужчин, которых подозревают в угоне автомобиля, нашли более шести килограммов наркотического средства – мефедрона.
Об этом сообщили на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области. В полицию обратился мужчина, у которого угнали машину. Подозреваемых, которые ранее уже были судимы, задержали.
Во время обыска сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены пакеты с веществом светлого цвета и канистры, в которых было 900 литров прекурсоров, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Химическое исследование установило, что порошок – это мефедрон, общий вес которого превысил шесть килограммов.
Сейчас мужчин арестовали. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Подмосковье поймали мужчину, которого подозревают в хранении героина.
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