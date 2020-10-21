В Подмосковье у угонщиков авто нашли 6 килограммов наркотиков

Мужчин задержали

В подмосковном Орехово-Зуево мужчин, которых подозревают в угоне автомобиля, нашли более шести килограммов наркотического средства – мефедрона. 

Об этом сообщили на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области. В полицию обратился мужчина, у которого угнали машину. Подозреваемых, которые ранее уже были судимы, задержали. 

Во время обыска сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены пакеты с веществом светлого цвета и канистры, в которых было 900 литров прекурсоров, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Химическое исследование установило, что порошок – это мефедрон, общий вес которого превысил шесть килограммов.

Сейчас мужчин арестовали. Возбуждено уголовное дело. 

Ранее в Подмосковье поймали мужчину, которого подозревают в хранении героина. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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