Задержаны двое участников нападения на Дагестан в 1999 году

Спецоперацию провели сотрудники ФСБ

Сегодня стало известно об аресте двух уроженцев Ставрополья. Россиян обвиняют в участии в бандформировании, которое в 1999 г. организовало нападение на российских военных в Дагестане.

Боевики входили в банду Шамиля Басаева и Хаттаба, сообщает Интерфакс. Детали спецоперации пока не раскрываются, также неизвестно, где и когда прошли задержания.

Напомним, атака боевиков 1999 года унесла жизни 280 человек. Были ранены более 800 военных, правоохранителей и гражданских лиц.

Сейчас силовики продолжают розыск оставшихся участников нападения.

Ольга ФЕДОРОВА

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