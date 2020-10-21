Задержаны двое участников нападения на Дагестан в 1999 году

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Сегодня стало известно об аресте двух уроженцев Ставрополья. Россиян обвиняют в участии в бандформировании, которое в 1999 г. организовало нападение на российских военных в Дагестане.
Боевики входили в банду Шамиля Басаева и Хаттаба, сообщает Интерфакс. Детали спецоперации пока не раскрываются, также неизвестно, где и когда прошли задержания.
Напомним, атака боевиков 1999 года унесла жизни 280 человек. Были ранены более 800 военных, правоохранителей и гражданских лиц.
Сейчас силовики продолжают розыск оставшихся участников нападения.
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