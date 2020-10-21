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Обезглавивший французского педагога под Парижем 18-летний чеченец опубликовал в соцсетях аудиосообщение, записанное на русском языке. Об этом сообщает "Франс Пресс", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.
Как отмечает агентство, после трагедии злоумышленник опубликовал в Сети фото с телом убитого, отставив аудиопослание. В нем он на "неуверенном русском" сообщил о том, что смог "отомстить за пророка".
Ранее французские СМИ заявили, что убийцей французского педагога оказался некто Абдулах. А, родившийся в Москве. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедший инцидент с убийством терактом.
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