СМИ: убийца учителя во Франции оставил послание на русском языке

Издание утверждает, что после трагедии молодой человек разместил сообщение в Сети

Обезглавивший французского педагога под Парижем 18-летний чеченец опубликовал в соцсетях аудиосообщение, записанное на русском языке. Об этом сообщает "Франс Пресс", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Как отмечает агентство, после трагедии  злоумышленник опубликовал в Сети фото с телом убитого, отставив аудиопослание. В нем он на "неуверенном русском" сообщил о том, что смог "отомстить за пророка".

Ранее французские СМИ заявили, что убийцей французского педагога оказался некто Абдулах. А, родившийся в Москве. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедший инцидент с убийством терактом.

Егор МАЛКОВ

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