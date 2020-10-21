Российская спортсменка трагически погибла в 18 лет

Российская спортсменка трагически погибла в 18 лет
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Причины инцидента выясняются

В Тюмени погибла дзюдоистка Ольга Шаламова. Сообщается, что девушка выпала из окна высотного дома в субботу, 17 октября. Спортсменку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

19 октября "Центр Дзюдо", воспитанницей которого и была Шаламова, призвал жителей города сдать кровь для того, чтобы помочь Ольге.

"С нашей воспитанницей Ольгой Шаламовой случилось несчастье, и сейчас она борется за жизнь. Вместе мы сможем её спасти" – написали в соцсетях. 

Тюменцы откликнулись на просьбу и начали приходить на областную станцию переливания крови. Несколько дней врачи боролись за жизнь девушки. Однако спасти спортсменку не удалось.

Информацию о смерти дзюдоистки прокомментировала ее тетя, передает 72.RU.

"Оля была в тяжелом состоянии. Подробностей несчастья, которое с ней стряслось, мы не знаем. Родным позвонили из больницы, когда уже все произошло" – рассказала она.

Причины трагедии до сих пор не выяснены. Был ли это несчастный случай  – предстоит выяснить полиции и Следственному комитету.

Шаламова была одной из наиболее перспективных спортсменок. Стало известно, что в сентябре девушка участвовала на Всероссийской Гимназиаде, где завоевала медаль.

Анастасия ГОРЮНОВА

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