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В Тюмени погибла дзюдоистка Ольга Шаламова. Сообщается, что девушка выпала из окна высотного дома в субботу, 17 октября. Спортсменку в тяжелом состоянии доставили в больницу.
19 октября "Центр Дзюдо", воспитанницей которого и была Шаламова, призвал жителей города сдать кровь для того, чтобы помочь Ольге.
"С нашей воспитанницей Ольгой Шаламовой случилось несчастье, и сейчас она борется за жизнь. Вместе мы сможем её спасти" – написали в соцсетях.
Тюменцы откликнулись на просьбу и начали приходить на областную станцию переливания крови. Несколько дней врачи боролись за жизнь девушки. Однако спасти спортсменку не удалось.
Информацию о смерти дзюдоистки прокомментировала ее тетя, передает 72.RU.
"Оля была в тяжелом состоянии. Подробностей несчастья, которое с ней стряслось, мы не знаем. Родным позвонили из больницы, когда уже все произошло" – рассказала она.
Причины трагедии до сих пор не выяснены. Был ли это несчастный случай – предстоит выяснить полиции и Следственному комитету.
Шаламова была одной из наиболее перспективных спортсменок. Стало известно, что в сентябре девушка участвовала на Всероссийской Гимназиаде, где завоевала медаль.
Для этого должны быть соблюдены несколько условий