Прихватил полмиллиона долларов: захватчик "Банка Грузии" сбежал

Злоумышленник мог быть сотрудником силовых структур

Мужчина, устроивший захват грузинского банка, скрылся с места преступления. Местное МВД пока ограничилось сообщением, что все 43 заложника освобождены. Однако журналисты со ссылкой на источники делятся дополнительной информацией. По некоторым данным, стражи порядка отдали бандиту сумму, которую он требовал.

Также есть предположение, что злоумышленник в прошлом являлся сотрудником силовых структур, передает "Интерфакс". Об этом заявили местные эксперты, основываясь на том, что захватчик был в военной форме.

По данным "Пятого канала", сумма, которую преступник затребовал за освобождение людей, составляет 500 тыс. долларов.


Отметим, информация поступает противоречивая. Недавно СМИ писали, что захватчик сдался полиции.

Ольга ФЕДОРОВА

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