Раскрыт коварный замысел обвиненного в шпионаже экс-футболиста с Украины

Раскрыт коварный замысел обвиненного в шпионаже экс-футболиста с Украины
Фото: Утро.ру
Целью разведчика было военное оборудование

Бывший украинский футболист, которого обвинили в шпионаже на территории России, намеривался вывезти из нашей страны военные комплектующие. По информации инсайдера, задачей Василия Василенко было захватить разработки, сделанные еще советскими специалистами.

Так, знакомый с ситуацией источник рассказал, что украинский спортсмен должен был купить выставленное на продажу в интернете "крупногабаритное военное оборудование". Оно было разработано в Советском Союзе еще в 1960-х гг, однако многие страны все еще приобретают эту технику, передает РИА "Новости".

Инсайдер также добавил, что сначала стражи порядка задержали украинца по подозрению в незаконном вывозе из страны секретного оборудования. Экс-футболист прибыл в Россию от лица юридической компании, которая связана с Минобороны Незалежной. Теперь Василенко обвиняют в шпионаже. Сам подозреваемый свою вину не признает.

О задержании Василенко стало известно летом этого года. Бывшему спортсмену грозит до 20 лет лишения свободы. Напомним, Василенко играл за футбольный клуб "Дружба" из Бердянска.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
Ответить
на рудники бандеровца
1
новости партнеров

Латвия обвинила СССР в пандемии коронавируса: оправдания властей подняли на смех

В МВД заявили, что инфекция распространяется из-за сохранившихся советских привычек

Станет в три раза хуже: озвучен ужасающий прогноз по коронавирусу на 2021 год

Пик заболеваемости придется на декабрь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1046 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей