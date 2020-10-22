Целью разведчика было военное оборудование

Бывший украинский футболист, которого обвинили в шпионаже на территории России, намеривался вывезти из нашей страны военные комплектующие. По информации инсайдера, задачей Василия Василенко было захватить разработки, сделанные еще советскими специалистами.

Так, знакомый с ситуацией источник рассказал, что украинский спортсмен должен был купить выставленное на продажу в интернете "крупногабаритное военное оборудование". Оно было разработано в Советском Союзе еще в 1960-х гг, однако многие страны все еще приобретают эту технику, передает РИА "Новости".

Инсайдер также добавил, что сначала стражи порядка задержали украинца по подозрению в незаконном вывозе из страны секретного оборудования. Экс-футболист прибыл в Россию от лица юридической компании, которая связана с Минобороны Незалежной. Теперь Василенко обвиняют в шпионаже. Сам подозреваемый свою вину не признает.

О задержании Василенко стало известно летом этого года. Бывшему спортсмену грозит до 20 лет лишения свободы. Напомним, Василенко играл за футбольный клуб "Дружба" из Бердянска.

