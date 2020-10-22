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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Подмосковье в одном из зданий органов власти. С помощью самодельной бомбы его готовил 21-летний выходец из Центральной Азии.
После совершения подрыва молодой человек собирался уехать воевать на Ближний Восток, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.
В тайнике террориста правоохранители изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, а в
средствах связи обнаружены его переписка с боевиками, где обсуждался планируемый подрыв, интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и
видеозапись присяги юноши главарям террористических группировок.
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