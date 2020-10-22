Его готовил молодой человек, который намеревался потом выехать из РФ на Ближний Восток

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Подмосковье в одном из зданий органов власти. С помощью самодельной бомбы его готовил 21-летний выходец из Центральной Азии.

После совершения подрыва молодой человек собирался уехать воевать на Ближний Восток, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

В тайнике террориста правоохранители изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, а в средствах связи обнаружены его переписка с боевиками, где обсуждался планируемый подрыв, интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и видеозапись присяги юноши главарям террористических группировок.

