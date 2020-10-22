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В Московской области поймали грабителей, совершивших четырнадцать краж в различных магазинах. Задержать воров удалось при помощи системы "Безопасный регион".
Сообщается, что в последний раз трое мужчин ограбили магазин "Эльдорадо" в Сергиевом Посаде. Они украли игровую приставку, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
По записям с камер видеонаблюдения полицейские вычислили номер автомобиля, на котором передвигались преступники. Позже их личности были установлены.
Мужчин в конечном итоге задержали. Им грозит до семи
лет лишения свободы.
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