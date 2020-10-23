Следственный комитет назвал причину загрязнения на Камчатке

Эксперты провели ряд исследований по этому делу

Природный фактор загрязнения является приоритетной версией экокатастрофы в Камчатском крае, приведшей к массовой гибели морских обитателей.

Такой позиции придерживаются в СК РФ. По словам официальной представительницы ведомства, специалисты провели ряд экспертиз по этому делу. Светлана Петренко пояснила, что в ходе исследований проб воды Тихого океана, взятой из зоны загрязнения, тяжелые металлы не были обнаружены.

Так что, причиной случившейся трагедии может быть цветения фитопланктона, передает РИА "Новости".

Ранее эксперты Федерально медико-биологическое агентство России также заявили, что на Камчатке не обнаружено следов техногенного загрязнения.

Ольга ФЕДОРОВА

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