Бежали за машиной: жительница Подмосковья оставила маленьких детей на дороге

Мальчикам досталось за плохое поведение

В Одинцово завели уголовное дело на местную жительницу. Сообщается, что 34-летняя женщина бросила двоих сыновей на заправке и уехала.

Таким странным методом она хотела проучить детей, которые плохо себя вели. 6-летний и 7-летний мальчики бежали за машиной матери до тех пор, пока их не подобрал таксист.

Мужчина передал детей сотрудникам ДПС. Мальчиков отвезли в ближайшее отделение полиции, передает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Спустя некоторое время объявилась мать несовершеннолетних. Женщина заявила, что ее детей похитили. На жительницу Одинцово завели уголовное дело по факту "Оставления в опасности", сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Швеция готовится к военному противостоянию с Россией - СМИ

Для европейской страны подобные действия - революционный шаг

Лукашенко переиграет оппозицию с помощью ультиматума Тихановской - эксперт

Действующая власть Белоруссии тянет время, чтобы остаться при своих интересах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1056 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей