Мальчикам досталось за плохое поведение

В Одинцово завели уголовное дело на местную жительницу. Сообщается, что 34-летняя женщина бросила двоих сыновей на заправке и уехала.

Таким странным методом она хотела проучить детей, которые плохо себя вели. 6-летний и 7-летний мальчики бежали за машиной матери до тех пор, пока их не подобрал таксист.

Мужчина передал детей сотрудникам ДПС. Мальчиков отвезли в ближайшее отделение полиции, передает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Спустя некоторое время объявилась мать несовершеннолетних. Женщина заявила, что ее детей похитили. На жительницу Одинцово завели уголовное дело по факту "Оставления в опасности", сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".