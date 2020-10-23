Причиной стал земельный спор с местными жителями

Бывший профессиональный боец смешанных единоборств Шамиль Абдулмуслимов найден застреленным в одном из кафе Хасавюрта. Об этом стало известно сегодня, 23 октября.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В региональном управлении СК отметили, что по горячим следам удалось задержать двоих мужчин, которые подозреваются в произошедшем – ими оказались местные жители 24 и 53-летнего возраста, сообщает ГУ СК республики.

В настоящее время проводится расследование возбужденного дела.

По данным "Интерфакса", причиной убийства мог быть земельный спор, развязавшийся между убитым и задержанными из-за земельного участка и строения, находившегося в его пределах.

Как отмечает РЕН ТВ, задержанные приходятся близкими родственниками – отец с сыном ворвались в кафе, где находился Абдулмуслимов, выстрелив в его сторону несколько раз.