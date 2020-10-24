Было два взрыва: российский танкер тонет в Керченском проливе

На борту находится экипаж из 13 человек

Танкер "Генерал Ази Асланов", плавающий под российским флагом, терпит бедствие в Азовском море. Сообщается, что до этого в отсеке с нефтепродуктами прогремело два взрыва.

О происшествии сообщили в РИА "Новости". По данным журналистов, экипаж танкера состоит из 13 человек. Шестерых удалось спасти, четверо продолжают находиться на борту. Остальных ищут спасатели.

По предварительным данным, судно было пустым. Один из взрывов произошел в балласте. Указывается, что причиной произошедшего могли стать взрывоопасные пары, которые сдетонировали, пишет "Интерфакс". Танкер направлялся в порт Ростова-на-Дону.

Пожара после взрывов нет.