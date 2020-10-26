Челябинская школьница пырнула ножом сверстницу во время ссоры

Раненого ребенка увезли в больницу в тяжелом состоянии

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 15-летней школьницы из Челябинска, ударившей ножом сверстницу. Пострадавшую отвезли в одну из местных больниц, ее состояние оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел 24 октября в поселке Русская Теча Челябинской области. Между школьницами вспыхнула ссора, в ходе которой одна из учениц достала холодное оружие и ударила сверстницу.

Возбуждено уголовное дело, отмечается на сайте СК по региону.

Продолжаются действия по расследованию инцидента. В отношении виновной решается вопрос о мере пресечения, передает телеканал "360".

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья проник в детский сад и убил свою супругу, которая работала младшим воспитателем.

Егор МАЛКОВ

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