Взорвавшийся танкер пришвартуют в порту "Крым"

После обследования специалистами более 916 кв. км в акватории и у берегов Азовского моря поиск трех пропавших моряков с судна "Генерал Ази Асланов" прекращен. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

Больше нет надежды обнаружить живыми этих людей, пояснили в ведомстве. Все суда, занятые поисками, отправлены на свои базы.

Танкер "Генерал Ази Асланов" будет отбуксирован в порт "Крым, где его и пришвартуют. "Там им будут заниматься следственные органы", – рассказали РИА "Новости" в Росморречфлоте.

На этом корабле, который в субботу, 24 октября, находился в устье Керченского пролива на Азовском море, прогремели взрывы. Была повреждена палуба.

Трое из 13 членов экипажа оказались выброшены за борт, их искали до сегодняшнего дня. Десятеро моряков спаслись на проходящем мимо судне "Сириус", они чувствуют себя удовлетворительно.

В ликвидации последствий ЧП участвовали 235 человек и 48 единиц техники, среди которых были два воздушных судна.



По предварительной информации Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов. Терпящий бедствие танкер сначала увели в район порта "Кавказ".