Нетерпеливый житель Подмосковья расправился с таксистом

Преступнику не понравилась медлительность мужчины

Трагический инцидент произошел в подмосковном Воскресенске. Причиной гибели человека послужила ссора в очереди в кафе быстрого питания.

Один из автомобилистов, находившихся среди ожидающих обслуживания, решил, что очередь движется слишком медленно. Виновным в этом он посчитал таксиста, который делал заказ, сообщает пресс-центр ГСУ СК РФ по Московской области.  

В итоге дебошир обратился к таксисту с претензией, а после нанес своей жертве несколько ударов. Пострадавший скончался на больничной койке, не приходя в сознание.

Преступник установлен, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Недавно сообщалось, что в Московской области поймали совершивших 14 краж грабителей.

Ольга ФЕДОРОВА

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