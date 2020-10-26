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Трагический инцидент произошел в подмосковном Воскресенске. Причиной гибели человека послужила ссора в очереди в кафе быстрого питания.
Один из автомобилистов, находившихся среди ожидающих обслуживания, решил, что очередь движется слишком медленно. Виновным в этом он посчитал таксиста, который делал заказ, сообщает пресс-центр ГСУ СК РФ по Московской области.
В итоге дебошир обратился к таксисту с претензией, а после нанес своей жертве несколько ударов. Пострадавший скончался на больничной койке, не приходя в сознание.
Преступник установлен, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Недавно сообщалось, что в Московской области поймали совершивших 14 краж грабителей.
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