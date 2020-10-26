В Подмосковье рассекретили нарколабораторию

На злоумышленников завели уголовное дело

В Сергиевом Посаде сотрудники правоохранительных органов нашли нарколабораторию, которую организовали двое мужчин в подвале гаража. 

Полицейским удалось пресечь незаконное культивирование наркосодержащих растений, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Для этого мужчины купили  семена, удобрения и оборудование.

В ходе обыска было обнаружено 23 куста. На злоумышленников заведено уголовное дело, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Ранее в Подмосковье у угонщиков авто нашли 6 килограммов наркотиков. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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