На злоумышленников завели уголовное дело

В Сергиевом Посаде сотрудники правоохранительных органов нашли нарколабораторию, которую организовали двое мужчин в подвале гаража.

Полицейским удалось пресечь незаконное культивирование наркосодержащих растений, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Для этого мужчины купили семена, удобрения и оборудование.

В ходе обыска было обнаружено 23 куста. На злоумышленников заведено уголовное дело, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Ранее в Подмосковье у угонщиков авто нашли 6 килограммов наркотиков.