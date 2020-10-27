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На трассе "Енисей" в Красноярском крае произошла трагедия утром 27 октября. Там, на 497-м километре дороги микроавтобус вылетел на обочину и перевернулся. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
В транспорте находились 17 человек, семь из которых пострадали.Их доставили в местную больницу.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Однако специалисты продолжают изучать детали происшествия, отмечает телеканал "360".
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