Сем человек получили травмы

На трассе "Енисей" в Красноярском крае произошла трагедия утром 27 октября. Там, на 497-м километре дороги микроавтобус вылетел на обочину и перевернулся. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В транспорте находились 17 человек, семь из которых пострадали.Их доставили в местную больницу.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Однако специалисты продолжают изучать детали происшествия, отмечает телеканал "360".



