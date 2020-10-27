Есть пострадавшие: в Красноярском крае перевернулся микроавтобус

Сем человек получили травмы

На трассе "Енисей" в Красноярском крае произошла трагедия утром 27 октября. Там, на 497-м километре дороги микроавтобус вылетел на обочину и перевернулся. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В транспорте находились 17 человек, семь из которых пострадали.Их доставили в местную больницу. 

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Однако специалисты продолжают изучать детали происшествия, отмечает телеканал "360"


Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

США готовы помочь Украине с проектом по "возвращению" Крыма

Незалежная достучалась до главного союзника в вопросе "деоккупации" полуострова

Лавров жестко прошелся по Евросоюзу за хамство и неадекватность

Запад забыл, что такое дипломатия, считает министр

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей