На россиянку завели уголовное дело

Стало известно о том, что 30-летняя жительница Красноярска продала новорожденного сына семейной паре. За это она получила 25 тысяч рублей.

Женщина изначально вынашивала ребенка для того, чтобы заработать. Она заранее нашла людей, которые были готовы принять малыша в семью.

Афера была проведена таким образом, что в роддом жительница Красноярска поступила с документами женщины, желающей взять ребенка. Отмечается, что мальчик появился на свет 20 апреля, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

После выписки мать мальчика отдала новорожденного семейной паре. Летом она получила деньги за сына – 25 тысяч рублей.

По данному факту завели уголовное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает телеканал "360".