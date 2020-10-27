Жительница Красноярска продала сына за 25 тысяч рублей

На россиянку завели уголовное дело

Стало известно о том, что 30-летняя жительница Красноярска продала новорожденного сына семейной паре. За это она получила 25 тысяч рублей.

Женщина изначально вынашивала ребенка для того, чтобы заработать. Она заранее нашла людей, которые были готовы принять малыша в семью.

Афера была проведена таким образом, что в роддом жительница Красноярска поступила с документами женщины, желающей взять ребенка. Отмечается, что мальчик появился на свет 20 апреля, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

После выписки мать мальчика отдала новорожденного семейной паре. Летом она получила деньги за сына – 25 тысяч рублей.

По данному факту завели уголовное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает телеканал "360".

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

США готовы помочь Украине с проектом по "возвращению" Крыма

Незалежная достучалась до главного союзника в вопросе "деоккупации" полуострова

Лавров жестко прошелся по Евросоюзу за хамство и неадекватность

Запад забыл, что такое дипломатия, считает министр

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1070 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей