После спасательной операции их не надеялись найти живыми

После взрыва на борту танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовском море удалось спасти 10 человек. Их подобрало мимо проходящее судно, когда они находились в свободном плавании в море. Еще троих спасатели не могли найти трое суток. Надежды, что им удалось выжить практически не было.

Сегодня в результате осмотра судна спасателям удалось обнаружить тела погибших. Пока информация о том, что именно они являются моряками танкера предварительная, поскольку нет подтверждения генетической экспертизы. На месте происшествия продолжают работать следователи, пишет RT.

Как указано в сообщении СК, по факту трагедии на судне возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Напомним, 24 октября стало известно о взрыве на борту танкера. Предположительно, причиной произошедшего могли стать взрывоопасные пары, оставшиеся после перевозки топлива.