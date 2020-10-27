Инородное тело достали эндоскопическим путем

Врачи хирургического отделения Коломенской больницы спасли трехлетнего малыша, проглотившего пластиковую деталь игрушки. Ребенка доставили к медикам после его жалоб матери о боли при глотании.

При осмотре у маленького пациента в желудке был обнаружен кристалл размером два на полтора сантиметра. Инородное тело достали эндоскопическим путем, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Операция прошла успешно, кристалл не нанес урон внутренним органам ребенка. Он уже выписан из больницы, но продолжает находиться под наблюдением медиков.

По словам детского хирурга больницы Дмитрия Матюшенко, в их учреждение ежемесячно с подобной проблемой поступают пять-сеть детей, большинство из которых дошколята.

