Он успел всадить ей нож в шею

Житель Звенигода пытался зарезать собственную мать во время ссоры. Однако сделать этого не смог.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", конфликт между 28-летним мужчиной и его матерью произошел днем. Подозреваемый набросился на женщину с ножом и даже успел пять раз ранить ее в области шеи. Однако убить ее он не смог, поскольку она смогла вырваться из потасовки.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело по статье о покушении на убийство.