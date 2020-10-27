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Житель Звенигода пытался зарезать собственную мать во время ссоры. Однако сделать этого не смог.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", конфликт между 28-летним мужчиной и его матерью произошел днем. Подозреваемый набросился на женщину с ножом и даже успел пять раз ранить ее в области шеи. Однако убить ее он не смог, поскольку она смогла вырваться из потасовки.
Сейчас на мужчину завели уголовное дело по статье о покушении на убийство.
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