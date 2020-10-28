В нападении на посольство в Киеве обвинили двух россиян

В нападении на посольство в Киеве обвинили двух россиян
Фото: Утро.ру
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Граждане объявлены в розыск

Граждане России Михаил Агафонов и Ирина Белачеу стали обвиняемыми по уголовному делу о нападении на посольство России на Украине. Об этом сообщили в ГУ СК РФ.

Российские следователи получили доказательства, что Агафонов и Белачеу приняли участие в хулиганской акции 6 марта 2016 г. в Киеве. Вместе с другими лицами они устроили погром на территории дипмиссии, разбили окна, испортили фасад здания, сломали систему видеонаблюдения.

Кроме этого, в феврале 2018 г. Агафонов устроил нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. По решению суда, он должен быть арестован и отправлен в СИЗО.

Сейчас оба фигуранта уголовного дела объявлены в розыск. Обвинение предъявлено заочно, уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что на посольство РФ в Киеве напали так называемые "мстители" за украинскую летчицу Надежду Савченко, находившуюся в то время в заключении в России.

Николай ВИКТОРОВ

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