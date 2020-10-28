Роддом попал под обстрел в Нагорном Карабахе

По неподтвержденной информации, удар нанесла азербайджанская сторона

Как сообщают источники из Нагорного Карабаха, ВС Азербайджана обстреляли Степанакертский роддом. Информации о пострадавших пока нет.

О происшествии сообщил инфоцентр Нагорного Карабаха. Азербайджанская сторона комментариев на этот счет не дает.

По данным телеканала РЕН ТВ, в центре Степанакерта упали четыре бомбы.

Ранее Баку заявило, что Армения провела обстрел азербайджанских территорий. В результате погиб один ребенок. В Ереване подобные обвинения отрицают.