Роддом попал под обстрел в Нагорном Карабахе

По неподтвержденной информации, удар нанесла азербайджанская сторона

Как сообщают источники из Нагорного Карабаха, ВС Азербайджана обстреляли Степанакертский роддом. Информации о пострадавших пока нет. 

О происшествии сообщил инфоцентр Нагорного Карабаха. Азербайджанская сторона комментариев на этот счет не дает. 

По данным телеканала РЕН ТВ, в центре Степанакерта упали четыре бомбы. 

Ранее Баку заявило, что Армения провела обстрел азербайджанских территорий. В результате погиб один ребенок. В Ереване подобные обвинения отрицают. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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