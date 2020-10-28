Роддом попал под обстрел в Нагорном Карабахе

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Как сообщают источники из Нагорного Карабаха, ВС Азербайджана обстреляли Степанакертский роддом. Информации о пострадавших пока нет.
О происшествии сообщил инфоцентр Нагорного Карабаха. Азербайджанская сторона комментариев на этот счет не дает.
По данным телеканала РЕН ТВ, в центре Степанакерта упали четыре бомбы.
Ранее Баку заявило, что Армения провела обстрел азербайджанских территорий. В результате погиб один ребенок. В Ереване подобные обвинения отрицают.
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