Техника и экипаж подвели: перечислены причины крушения Ан-26 на Украине

Техника и экипаж подвели: перечислены причины крушения Ан-26 на Украине
Фото: EPA/SERGEY KOZLOV/ТАСС
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К трагедии привело стечение ряда обстоятельств

Правительственная комиссия Незалежной назвала все причины, которые привели к трагедии с самолетом Ан-26 под Харьковом. Так, по словам вице-премьера страны Олега Уруского, речь идет о технических проблемах воздушного судна. Также в университете постоянно нарушали правила полетов и их план, к тому же, за организацией никто достаточно не следил.  

Как рассказал Уруский кабмину Украины, самолет потерял скорость на предпосадочной прямой, свалился и ударился об землю. Также трагедию спровоцировала и университетская практика взлетов конвейером, из-за того, что события разворачивались молниеносно, экипаж не смог распознать, что техника отказала, и продолжил взлет, хотя этого делать не нужно было. 

В катастрофе привело и то, что перестала работать система управления двигателем. Повлияло и то, что у экипажа было мало опыта в чрезвычайных обстоятельствах.

Заседание транслировалось в "Ютуб", передает РИА "Новости". 

Катастрофа в Харьковской области с Ан-26 произошла в конце сентября. На борту было семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета имени Ивана Кожедуба. 26 человек скончались. 

Полина ИВАНОВА

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